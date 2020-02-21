100 ألف زائر لمهرجان الوحدات المساندة للرماية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تواصلت أمس فعاليات وعروض مهرجان الوحدات المساندة الثامن للرماية 2020 بمجمع ميادين الريف في أبوظبي وسط إقبال جماهيري كبير كسر حاجز الـ 100 ألف زائر لأول مرة في تاريخ المهرجان منذ الدورة الأولى عام 2013 وذلك منذ انطلاقه في 2 فبراير الجاري.

واشتدت أمس، حدة المنافسة في التصفيات النهائية بين الفرق والرماة في 17 مسابقة للرماية والتي يتبارى فيها أكثر من 10 آلاف رامٍ ورامية سيفوز منهم 355 فائزاً بجوائز إجمالية بقيمة 7 ملايين درهم.

وحفل المهرجان أمس، بالعديد من العروض الفنية والتراثية إلى جانب عروض الفرقة الحربية التي حظيت بتفاعل جماهيري كبير.

ويختتم المهرجان فعالياته مساء اليوم الجمعة، ويحظى برنامج اليوم الأخير للمهرجان بمفاجآت للزوار وعروض استثنائية نارية تزين سماء منطقة الريف إذاناً باختتام الفعاليات وتسليم الجوائز وتكريم المتسابقين.

وكرم اللواء الركن عبد الله مهير الكتبي قائد الوحدات المساندة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان اللواء سيف مبارك الريامي، واللواء عبد الله علي الكعبي، واللواء الركن بطي سلطان العرياني تقديراً لتاريخهم الطويل في خدمة الوطن، وعطائهم الكبير في مؤسسة القوات المسلحة الوطنية.