عبد الله بن زايد: حريصون على تطوير العلاقات مع هولندا

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ستيف بلوك وزير خارجية مملكة هولندا.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بوزير خارجية هولندا، مؤكداً العلاقات الوطيدة التي تجمع بين دولة الإمارات وهولندا، والحرص المستمر على تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات.

وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتنمية مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

كما تناول الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى المستجدات الراهنة، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، ومنها ليبيا واليمن وإيران.

وأثنى سموه على حرص هولندا على المشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي، مؤكداً التطلع إلى مشاركة متميزة لهولندا في هذا المعرض العالمي.

من جانبه، أكد ستيف بلوك، تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في شتى المجالات، منوهاً بمكانتها الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما حققته من إنجازات تنموية في شتى المجالات.