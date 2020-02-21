حمدان بن محمد يبحث ورئيس برلمان قيرغيزستان علاقات التعاون

المصدر: دبي - وام

استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في مقر المكتب التنفيذي في أبراج الإمارات ظهر أمس، داستانبيك جومابيكوف رئيس المجلس الأعلى «البرلمان» في جمهورية قيرغيزستان الذي يزور البلاد حالياً على رأس وفد برلماني. ورحب سموه بالضيف وتمنى له زيارة ناجحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تثمر نتائج طيبة تعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.

وتبادل سمو ولي عهد دبي ورئيس البرلمان القيرغيزي الحديث حول عدد من المواضيع التي تهم البلدين خاصة السبل الكفيلة بتطوير علاقات التعاون بين الجانبين في شتى الميادين.

ودون سموه عبر «تويتر»: «التقيت اليوم (أمس) رئيس البرلمان في جمهورية قرغيزستان، وناقشنا سبل تعزيز علاقات التعاون بين الإمارات وقرغيزستان.. نتطلع دائماً إلى التعاون المشترك في المجالات كافة.. نرحب بضيوف الإمارات ونتمنى لهم زيارة موفقة تثمر نتائج إيجابية تعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين».

ومن جهته، أكد جوما بيكوف رغبة قيادة وحكومة بلاده بتوسيع آفاق التعاون وبناء شراكة استثمارية بين البلدين، لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والبنية التحتية بشكل عام. حضر اللقاء، معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وعدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كما حضر اللقاء عبداللطيف جمعة بايف سفير جمهورية قيرغيزستان لدى الدولة.