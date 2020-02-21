«كهرباء دبي» جهود راسخة في الصحة والسلامة

المصدر: دبي - البيان

شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي في فعالية البيئة والصحة والسلامة التي نظمتها جامعة زايد في دبي لتسليط الضوء على الأساليب والممارسات المتنوعة التي تعتمدها الهيئة في مجال الصحة والسلامة المهنية والبيئة.

ونظمت الهيئة أنشطة تفاعلية اشتملت على تقديم نصائح وإرشادات لرفع مستوى الوعي ونشر المعرفة، وترسيخ ممارسات الاستدامة والصحة والسلامة بين الطلاب، والموظفين، والكادر الأكاديمي، إضافة إلى عرض فيديو تعريفي حول مشاريعها ومبادراتها، وتنظيم ورشة عمل حول الإسعافات الأولية.

وقدمت الهيئة عروضاً تفاعلية وتجارب محفزة تركز على الجانب العلمي للأساليب والأدوات التي تستخدمها الإدارات والأقسام المختلفة التابعة للهيئة في مجال البيئة والصحة والسلامة المهنية، وطرق تطوير المهارات الفردية لمواجهة الأخطار والمشكلات البيئية، مما يساعد الطلبة على تحديد وتطوير مفاهيمهم اللازمة للتعامل مع شتى المخاطر.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تحرص الهيئة على توفير بيئة صحية وآمنة لجميع الموظفين والشركاء والمتعاملين، ولدينا كوادر مدربة ومؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية في مجالات البيئة والصحة والسلامة المهنية.

وكذلك نحرص على أن يكون جميع موظفي الهيئة وموظفي شركائنا من الاستشاريين والمقاولين والموردين على اطلاع بأحدث الأنظمة وأهم المستجدات وأفضل الممارسات في الصحة والسلامة المهنية للوصول إلى أعلى مستويات التميز والجودة من خلال التدريب المستمر، وتبادل المعارف والخبرات ومناقشة آليات وأساليب الارتقاء بأنظمة صحة وسلامة الكوادر البشرية، وسُبُل تحسين الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية، بما يسهم في تفادي أي مخاطر محتملة، فضلاً عن تفادي الإصابات والأمراض المهنية، وخفض عدد الساعات المهدورة، ومن ثَمّ تحسين الكفاءة المؤسسية، وتعزيز الرضا الوظيفي، وزيادة الإنتاجية».