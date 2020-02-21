تثمين دور «كلية آل مكتوم» الحضاري في أوروبا

المصدر: أسكتلندا ـ وام

أشادت روضة العتيبة نائبة سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة، برؤية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية بإنشاء كلية آل مكتوم للتعليم العالي في اسكتلندا، والتي تمثل إشعاعاً حضارياً في أوروبا، منوهة بتوجيهات سموه للكلية بتنفيذ برنامج التعددية الثقافية.

وتحدثت خلال محاضرة قدمتها للطالبات المشاركات في الدورة الـ 29 من برنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة الذي اختتم أمس في لندن عن تجربتها في الحياة العملية والمهنية وخبراتها السابقة. من جانبها، توجهت الدكتورة رجاء القرق نائبة رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجليلة بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على توجيهاته لكلية آل مكتوم للتعليم العالي بأسكتلندا بتنفيذ برنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة.