«خليفة الإنسانية» تنظم زفافاً لـ 1200 عريس بالبحرين

المصدر: البحرين - وام

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.. نظمت المؤسسة أمس حفل الزفاف الجماعي التاسع في مملكة البحرين الشقيقة، والذي ضم 1200 شاب وفتاة.

حضور

حضر الحفل الذي أقيم برعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية في مملكة البحرين، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين، ومحمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، والدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وسفراء مجلس التعاون الخليجي وسفراء الدول العربية بالمملكة والمدعوين وأهل العرسان.

وأشاد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بعمق العلاقة الأخوية المتميزة التي تربط بين الإمارات والبحرين قيادة وحكومة وشعباً.. مثمناً جهود ودعم مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في تنظيم هذا الحفل الضخم والذي يعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين التي أسسها الآباء والأجداد منذ القدم، كما أثنى على مبادرة المؤسسة بإقامتها سنوياً عرساً جماعياً لشباب وفتيات البحرين الأمر الذي يسهم في التخفيف من أعباء ونفقات الزواج على العرسان من أجل تكوين أسرة سعيدة متماسكة.

وتسلم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية، من الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان هدية تذكارية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وبدوره قدم الشيخ ناصر آل خليفة هدية تذكارية مماثلة للشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان.

وأشاد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان برعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، لحفل الزواج الجماعي التاسع الذي نظمته مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.. مثنياً على الدعم الذي تقدمه المؤسسة للشباب البحريني المقبل على الزواج، مؤكداً أن هذا الدعم يأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين.