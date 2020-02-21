منتدى يناقش تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

استضافت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، منتدى مبادلة وجلوبال فاوندريز ومؤسسة أبحاث أشباه الموصلات في أبوظبي، بهدف الإسهام في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي في الدولة. ويشارك في المنتدى مجموعة من العلماء المتخصصين في الذكاء الاصطناعي من القطاعين الأكاديمي والصناعي، إضافة إلى عدد من مؤسسات القطاع الحكومي.

وأكد الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، في كلمته خلال افتتاح المنتدى: «أنه تم اختيار معظم المشاريع التي قدمتها جامعة خليفة كجزء من البرنامج». ووجّه الشكر لشركة مبادلة وشركة جلوبال فاوندريز ومؤسسة أبحاث أشباه الموصلات، لدعمهم قطاع الذكاء الاصطناعي، لإسهامهم في عملية النهوض بأهداف الإمارات.