«المالية» تشارك في «هاكاثون الإمارات»

المصدر: (دبي - البيان)

شاركت وزارة المالية في الدورة الثالثة من «هاكاثون الإمارات: بيانات للسعادة وجودة الحياة»، الذي تنظمه الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بالتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، وذلك ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار.

وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أهمية خوض هذه المنافسة الابتكارية التي تهدف إلى إيجاد حلول وأفكار إبداعية، تسهم في صناعة مستقبل دولة الإمارات، من خلال اتباع رؤية استشرافية تتبنى التوجهات والتقنيات المتطورة عالمياً، وتشجع الابتكارات الحديثة والأفكار الإبداعية.

وقال: «تعمل وزارة المالية وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة على خدمة جميع شرائح المجتمع، من خلال اعتماد تقنيات متطورة وسهلة تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم، كما تواصل العمل على تطوير مبادرات وأفكار إبداعية تسهم في رفع مستوى السعادة والرفاهية في المجتمع».