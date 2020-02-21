وزراء داخلية التعاون يطّلعون على استعدادات «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - وام

رافق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في جولة بموقع إكسبو، كلاً من الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي، والفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني، وأنس الصالح، نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وحمود بن فيصل البوسعيدي، وزير الداخلية العماني، إلى جانب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من ضيوف دولة الإمارات العربية المتحدة من مسؤولي الدول المشاركة في التمرين التعبوي المشترك «تمرين أمن الخليج العربي 2».

وكان في استقبالهم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «تشرفنا بزيارة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزراء داخلية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إكسبو 2020 دبي».