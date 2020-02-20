قوقعة الكترونية تمنح السمع لأول مرة لطفل مواطن في العين

المصدر: أبوظبي ـ البيان:

تمكن الطفل محمد البالغ من العمر 16 شهرا، من سماع الأصوات من حوله للمرة الأولى بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة في زراعة قوقعة الأذن في ميديكلينيك مستشفى الجوهرة في العين.

وقد تم تشخيص إصابة الطفل بفقدان السمع عند الولادة بسبب خلل وظائف الخلايا الحسية العصبية للقوقعة، حيث سعى والداه لإيجاد الحلول المناسبة وتعرفا على الخيارات العلاجية المختلفة حتى قررا إجراء عملية زراعة قوقعة الأذن لمحمد.

وقال البروفيسور الجراح الزائر عبد الرحمن حجر، أستاذ واستشاري الأنف والأذن والحنجرة ورئيس الأكاديمية العربية للأذن وزراعة القوقعة: «يؤثر فقدان السمع سلباً على تنمية مهارات التحدث واللغة لدى الطفل، وأنصح جميع الآباء والأمهات في السعي للحصول على عناية طبية فورية لأن الكشف والعلاج المبكر يحقق نتائج أعلى وأفضل بكثير».

وأضاف «تتيح لنا التقنيات المتقدمة الكشف عن مختلف مشاكل السمع وقياس شدتها، والتي بدورها تساعد في توجيه الأطباء والعائلات نحو طريقة العلاج الأمثل، كما تساعد خطة العلاج المصممة خصيصاً للطفل على تحسين مهارات التواصل وأيضًا تحسين جودة حياته بشكل كبير وملحوظ».

وقد نجح فريق متعدد التخصصات في إجراء الجراحة بنجاح في أقل من ساعتين، من خلال شق صغير خلف الأذن لا يتجاوز 3 سم، وبدون ازالة للشعر تم إدخال الأقطاب الكهربائية بعناية في القوقعة لتجنب أي صدمة في الأذن الداخلية أو الإضرار بالأعصاب الحرجة المسؤولة عن حركات الوجه.

وتتكون القوقعة الالكترونية المزروعة من جزء خارجي وداخلي، يوضع الجزء الخارجي خلف الأذن وهو مسؤول عن التقاط الأصوات ونقلها إلى الجزء الداخلي من القوقعة، ثم ترسل الأقطاب الكهربائية إشارات كهربائية إلى عصب السمع، وبعد ذلك يتم إرسال المعلومات إلى الدماغ لتفسير تلك الإشارات ومعالجتها على أنها أصوات وكلام.

قالت الدكتورة أمنية زين، أخصائية طب السمع والإتزان في ميديكلينيك مستشفى الجوهرة، بعد الجراحة: «في نفس اليوم الذي قمنا فيه بالجراحة، قمنا بتفعيل القوقعة المزروعة وضبطنا تواتر الجهاز.

وقد تمكن محمد من سماع صوت والدته للمرة الأولى وقد ظهرت على وجهه ملامح الفرح وهو يستمع إلى الأصوات، وقد أصبح محمد قادرًا على اكتشاف الأصوات الخفيفة أيضا بالإضافة إلى اتجاه قدوم الأصوات».

وأضافت الدكتورة أمنية: «سنقوم بتعديل وتيرة القوقعة تدريجيا خلال برنامج إعادة التأهيل الخاص به، والذي سيتيح في نهاية المطاف قدرة السمع الأنسب لمحمد».

