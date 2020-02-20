25 مولودا في 20-02-2020 في مستشفى الزهراء بالشارقة

المصدر: البيان الإلكتروني



احتفل مستشفى الزهراء بالشارقة بولادة خمسة و عشرين مولودا في اليوم العشرين من الشهر الثاني في 2020 .

وتنوعت جنسيات المواليد بين الجنسية الإماراتية والسورية والفلسطينية و المصرية و اللبنانية و الأردنية .

وغمرت الفرحة الأهل باستقبال مواليدهم في يوم يحمل ترتيب فريد و مميز .

وكان الزوجان الإماراتيان حسن ابراهيم و صالحة محمد ال علي الأكثر حظا باستقبال المولودة رقم عشرين و الذي سموها شمسة .

وقال الأب " أنه لأمر جميل أن نستقبل مولودنا زايد في هذا اليوم المميز و الذي يحمل معه ذكرى جميلة وصدفة مميزة ونتمنى أن يلازمه الحظ السعيد دائما ".

كما رزق الزوجان الإماراتيان راشد أحمد الهرمودي و فايزة أحمد الهرمودي بمولدهما سلطان .

وقال الأب : "كان الطاقم الطبي والتمريضي في مستشفى الزهراء بالشارقة رائعين ، ونود أن نشكرهم على تقديمهم بأمان هديتنا الثمينة".

و قالت الدكتورة إسراء " بفضل الله جميع المواليد بصحة جيدة وبأوزان طبيعية ".

قال كيشان باكَل ، المدير العام ، إن طاقم المستشفى سعيد للغاية للمساهمة في فرحة العائلات في هذا اليوم المميز.

وأضاف"إن الولادة في أي وقت هي مناسبة سعيدة ، ولكن قدوم المواليد في هذا اليوم يعد أمرًا مميزًا للغاية ولن يتكرر في الحياة، ونحن فخورون بقدوم المواليد هنا في مستشفى الزهراء بالشارقة".

" نقدم لكل عائلات المواليد أطيب تمنياتنا لحياة طويلة ومزدرة."

وتمت ولادة الأطفال بإشراف كل من د. رباب حلمي و د. إسراء خالد , د. مها شاهين و د. محمد حسون ود. منى عزمي وبمساعدة الدكتور ايمن مصطفى استشاري التخدير.