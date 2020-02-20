تبرعات بقيمة 43.2 مليون درهم لمستشفى مجدي يعقوب

تبرعت مجموعة من الأفراد والمؤسسات لمستشفى الدكتور مجدي يعقوب بـقيمة 43 مليون درهم ومليون جنيه مصري. وجاءت التبرعات كالتالي.
حسين سجواني يتبرع لمستشفى الدكتور مجدي يعقوب بمبلغ قدره ثلاثة ملايين درهم
. مدارس جيمس العالمية تتبرع بثلاثة ملايين درهم
اللولو ثلاثة ملايين درهم
مشعل كانو 3 ملايين درهم
محمد الانصاري 6 ملايين درهم
سميح ساويرس 6 ملايين درهم
مصرف الامارات الاسلامي يساهم ب5 ملايين درهم
هيئة كهرباء ومياه دبي .. تتبرع بـ 5 ملايين درهم
طيران الامارات تتبرع بـ 3 ملايين درهم
هيئة الطرق والمواصلات تتبرع بمبلغ 6 ملايين درهم
احمد حلمي يتبرع بمليون جنيه مصري