مباشر .. حفل صناع الأمل في دبي

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

نقل مباشر من حفل صناع الأمل في دبي الذي يقام في قاعة كوكاكولا أرينا في سيتي ووك بدبي، برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

 

 

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