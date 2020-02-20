مباشر .. حفل صناع الأمل في دبي

نقل مباشر من حفل صناع الأمل في دبي الذي يقام في قاعة كوكاكولا أرينا في سيتي ووك بدبي، برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
#محمد_بن_راشد راعي الأمل يصل إلى حفل #صناع_الأمل الذي سيكرم فيه سموه أوائل أصحاب العطاء في الوطن العربي @yacoupofficial@ArabHopeMakers@MBRInitiatives@cocacolaarena#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/9jdlsz3ZiW— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 20, 2020
مباشر.. حفل #صناع_الامل من #دبي#البيان_القارئ_دائما@ArabHopeMakers https://t.co/IHL0aQrh6T— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 20, 2020
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إجمالي التبرعات حتى اللحظة لمستشفى الدكتور مجدي يعقوب 43 مليون درهم ومليون جنيه مصري@yacoupofficial@ArabHopeMakers@MBRInitiatives@cocacolaarena— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 20, 2020
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الفنان #احمد_حلمي أول سفير لصناع الامل@ahelmy@yacoupofficial@ArabHopeMakers@MBRInitiatives@cocacolaarena— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 20, 2020
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سميح ساويرس يعلن تبرعه لمستشفى الدكتور مجدي يعقوب لامراض القلب بمبلغ وقدره 6 ملايين درهم@yacoupofficial@ArabHopeMakers@MBRInitiatives@cocacolaarena— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 20, 2020
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أكثر من 92 ألف ترشيح لمبادرات مشاركة من 38 دولة في الدورة الثالثة لـ #صناع_الأمل فمن سيكون صانع الأمل 2020؟@yacoupofficial@ArabHopeMakers@MBRInitiatives@cocacolaarena#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ffrezogRbB— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 20, 2020
علي الغامدي الملقب بـ #ابو_الايتام أحد صناع الامل الخمسة المتاهلين للتصفيات@yacoupofficial@ArabHopeMakers@MBRInitiatives@cocacolaarena#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/TYLrFLxMip— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 20, 2020