غدا ..طقس غائم مع انخفاض في درجات الحرارة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا نهارا، مع انخفاض في درجات الحرارة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح "السبت" مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا على البحر

حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 18 إلى 30 كم/س تصل أحيانا إلى 40 كم/س على البحر أحيانا.

يكون الموج في الخليج العربي متوسطا ..ويحدث المد الأول عند الساعة 11:34 والمد الثاني عند الساعة 01:52 والجزر الأول عند الساعة 18:57 والجز عند الساعة 06:04 .



وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:05 والمد الثاني عند 21:44 والجزر الأول عند الساعة14:51 والجزر الثاني عند الساعة 03:44 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:



المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 27 18 85 25

دبي 29 19 80 20

الشارقة 31 15 85 20

عجمان 31 17 80 25

أم القيوين 30 15 75 25

رأس الخيمة 31 14 80 25

الفجيرة 30 18 60 15

العين 31 19 50 20

ليوا 27 17 80 25

الرويس 26 16 85 30

السلع 26 15 80 25

دلما 27 18 75 35

طنب الكبرى 25 18 80 40

طنب الصغرى 25 18 80 40

أبو موسى 26 19 85 45 .