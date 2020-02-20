"طرق دبي" تنفذ حملة تفتيشية على بيع نول دون تصريح

المصدر: البيان الإلكتروني

نفذت هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع مركز شرطة جبل علي الصناعية ومجمع دبي للاستثمار، حملة تفتيشية في مجال بيع بطاقات نول، ودفع تعرفة المواصلات العامة، والنقل غير المرخص "تهريب ركاب"، والنقل بالمشاركة في مركبات الأجرة، وذلك في إطار حرصها على ضبط وتنظيم هذه الخدمات.

وقالت الهيئة إن هذه الحملة تأتي في إطار خطط استراتيجية يتم تنفيذها في أوقات محددة خلال السنة، وإن الحملة أسفرت عن 146 مخالفة بواقع 6 مخالفات بشأن بيع بطاقات نول دون الحصول على تصريح مسبق، و116 مخالفة تتعلق بالتهرب من دفع تعرفة المواصلات العامة، و17 مخالفة للنقل غير المرخص "تهريب الركاب"، و7 مخالفات عن مشاركة ركاب في مركبات الأجرة.

وأكدت أن هذه الحملات التفتيشية تهدف إلى التوعية والتوجيه للحد من السلوكيات غير المقبولة، والتشجيع على الالتزام بالقوانين واللوائح التي تضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية، وأن تحرير المخالفات يدفع إلى التقيد بالتشريعات المطلوب تنفيذها، خاصة أن إمارة دبي تعتبر مدينة عالمية تتمتع بمكانة كبيرة في إسعاد مقيميها وزائريها وسائحيها، وأن حملاتنا الرقابية على وسائل المواصلات العامة والتنقل بشكل عام ترمي إلى تحقيق رؤية الهيئة بــ"تنقل آمن وسهل للجميع".