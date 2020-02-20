شرطة دبي تحقق معدل 6.75 دقيقة في التعامل مع الحالات الطارئة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد اللواء كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، تحقيق القيادة العامة لشرطة دبي لمعدل 6.75 دقيقة في زمن الاستجابة مع الحالات الطارئة في خلال العام الماضي، وتتضح أهمية تحقيق هذا الزمن من منطلق أن شرطة دبي تعاملت مع ما يفوق نسبته 54% من إجمالي البلاغات الطارئة على مستوى الدولة.

وبين اللواء السويدي أن مركز شرطة المرقبات حقق أعلى معدل لزمن الاستجابة في الحالات الطارئة بين 12 مركزاً ومخفر شرطي على مستوى إمارة دبي، حيث وصل معدل الاستجابة إلى 3.41 دقيقة وذلك بعد التعامل بحرفية عالية مع 584 بلاغاً طارئاً خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن تحقيق معدل زمن الاستجابة مع الحالات الطارئة يأتي في إطار حرص شرطة دبي بتوجيهات من معالي اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على تسخير التكنولوجيا وتطويعها والاستفادة من أفضل التقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي لخدمة ودعم رجال الشرطة، ومكافحة الجريمة والحد منها، وتقديم خدمات راقية تفوق تطلعات المتعاملين.

أضاف أن التقنيات الذكية وتكنولوجيا الذكاء الإصطناعي التي تطبقها شرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان، تهدف إلى تحقيق توجهات القيادة الرشيدة ودعم استراتيجية الإمارات بما يساهم في مواجهة المتغيرات المتسارعة.

وأشاد بالدور الكبير الذي يؤديه ضباط وصف الضباط والأفراد والدوريات في الحفاظ على الأمن في مناطق الاختصاص، وهو ما ساهم في تحقيق معدل 6.75 دقيقة في زمن الاستجابة مع الحالات الطارئة إلى جانب تحقيق انخفاض في البلاغات الجنائية المقلقة وارتفاع في نسبة الشعور بالأمن والأمان في دبي خاصة والإمارات عامة.