250 مليون دولار تكلفة إنشاء مستشفى أمراض القلب الجديد في القاهرة

المصدر: دبي - ابراهيم توتونجي

كشف الدكتور مجدى إسحاق يعقوب، الرئيس التنفيذى لمؤسسة مجدى يعقوب لجراحات القلب، أن المستشفى الجديد المزمع بناءه في القاهرة بدعم من مبادرة صناع الأمل تبلغ تكلفته 250 مليون دولار أمريكي بينما تبلغ تكلفة إدارته السنوية 40 مليون دولار أمريكي.

وقال إسحاق في حوار مع "البيان" قبل ساعات من حفل صناع الأمل الذي يحتفي بمؤسسة مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب ويحشد الدعم لبناء مستشفى جديد في القاهرة: "بوسعي أن أعلن اليوم من دبي أننا بتنا ندا حقيقيا للغرب في هذا المجال. إن المركز البحثي الذي ستضمه المستشفى وأكاديمية التدريب ستكون ليست الأضخم في المنطقة فحسب ولكن أيضا في العالم كله".

وأضاف:" زارنا قبل فترة وفدا أمريكيا في المستشفى الحالي في أسوان وتمنى علينا أن نقبل تدريب مبتعثين أمريكيين في مشروعاتنا الحالية والمقبلة وهذا تأكيد على أن المعادلة مع الغرب باتت ندية".

وبحسب البيانات سيجري المستشفى الجديد 10 آلاف عملية جراحة سنوياً، 70 في المائة منها تستهدف الأطفال، الذين يكونون معرضين أكثر من غيرهم لمضاعفات المشاكل في القلب، التي تشكل خطراً فعلياً على حياتهم وتهدد فرصهم في البقاء على قيد الحياة أو النمو السليم.

وستستقبل عيادات المستشفى الخارجية أكثر من 80 ألف مريض سنوياً، وسيضم 300 سرير لتستوعب 150 مريضاً بالغاً و150 مريضاً من الأطفال، مع كامل التجهيزات التي تحتاجها تلك العيادات من أجهزة القياس والتصوير وأحدث تقنيات تخطيط القلب ومراقبة الجهد القلبي.