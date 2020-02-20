"جراح القلوب" مجدي يعقوب يوجه رسالة امتنان إلى محمد بن راشد

المصدر: دبي _ ابراهيم توتونجي وعبادة ابراهيم

وجه الدكتور مجدي يعقوب رسالة شكر واعتزاز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دوره الريادي في صناعة الأمل للعالم العربي.

وقال في حوار مع "البيان" قبل ساعات من الاحتفال بصناع الأمل في دبي:" دبي مدينة محفزة على الأمل والشباب العربي متفائل بكونها نموذجا للتقدم".

وأضاف متسلما كتاب سموه "قصتي" الذي قدمته له "البيان":" هذه هدية تسعدني جدا وأقدرها كثيرا".

ووصف يعقوب، المصري البريطاني الذي أسهمت بحوثه وعملياته الجراحية في تقدم مسار طب القلب في العالم كله بدءا من ثمانينيات القرن الماضي:" وصفة العيش المدي هي في الفرح.. اجعلوا قلوبكم دوما ملؤها الفرح.. ابحثوا عما يبهجكم واعملوا كثيرا.. الناس لا تموت من التعب والإرهاق بل من الحزن".

وقال يعقوب أنه عمل طوال حياته من أجل أن يحظى مرضى القلب في العالم كله وتحديدا في العالم العربي من بينهم الأطفال بفرصة للعلاج من المشاكل الخلقية التي يولدون بها ومن أجل تخفيض معدلات الوفيات بمرض القلب التي تعتبر في منطقتنا من الأعلى في العالم.

وتم اختيار مؤسسة مجدى يعقوب كمشروع للأمل يحتفى به في السنة الثالثة لأضخم مبادرة من نوعها "صناع الأمل"، وحشد الجهود من أجل بناء مستشفى جديد يشمل مركزا بحثيا وأكاديمية تدريب في القاهرة.

وتشهد أرينا كوكاكولا مساء اليوم في دبي حفل صناع الأمل الذي يحييه نجوم الفن العربي في بحضور 12 ألف متفرج ويعود ريع التذاكر للمساهمة في المشروع.

تابعوا المقابلة الكاملة مع مجدي يعقوب لاحقا اليوم على موقع البيان ومنصات التواصل الاجتماعي.