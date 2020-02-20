10 سيناريوهات تحاكي الحوادث في «تحدي الإنقاذ»

المصدر: دبي - البيان

شهد معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، فعاليات اليوم الثاني من منافسات تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ في ميدان الروية 2020، التي تقام تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبتنظيم القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للنقل والإنقاذ، بحضور العميد الدكتور محمد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، حيث تواصلت فعاليات التحدي لليوم الثاني، وشهدت تنافساً قوياً بين الفرق، نُفذت فيه 10 سيناريوهات مصممة للحوادث المعقدة لتحاكي الواقع، وخضعت فيه الفرق لمسابقتي، الإنقاذ القياسي والإنقاذ المعقد، حيث شاركت 10 فرق في منافسات اليوم الثاني.

المعرض المصاحب

وتفقّد معالي اللواء عبد الله خليفة المري المعرض المصاحب للبطولة، بحضور العميد الدكتور محمد ناصر الرزوقي، والعميد أحمد عبد الله شهيل، المدير العام لمجلس القضاء الشرطي، وعدد من الضباط والأفراد والمسؤولين، واطلع معاليه على المعدات والوسائل والأدوات والتقنيات التي شاركت بها 22 شركة متخصصة في مجال الإنقاذ وأفضل الممارسات المطبقة في ذلك.