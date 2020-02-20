«نيابة أبوظبي»: 99.9 % إنجاز التصرف بالقضايا المعروضة على النيابات

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت النيابة العامة في أبوظبي عن مواصلة تحقيق نسبة إنجاز في مؤشر التصرف بالقضايا المعروضة على النيابات بنسبة 99.9 % للعام الثالث على التوالي، إذ عرض عليها خلال عام 2019، 146 ألفاً و829 قضية، وتم التصرف في 146 ألف و721 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المحالة إلى المحكمة 121 ألفاً و166 قضية، وحفظ 9153، و2502 لم تستمر لتغيير القيد، وبلغ عدد القضايا التي صدرت فيها أحكام قضائية 118 ألفاً و567 قضية، وسجلت نسبة الإدانة 98.7 %.

جاء ذلك خلال الملتقى السنوي الثاني للنيابة العامة، الذي عقد في فندق فيرمونت باب البحر مساء أول من أمس، بحضور المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علال لعبودي، رئيس مجلس القضاء، والمستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، وعدد من رؤساء ومديري ووكلاء النيابة ومنتسبيها في إمارة أبوظبي.

وقال المستشار علي البلوشي، في كلمته خلال الملتقى، إن عام 2019 توج بالعديد من النجاحات التي سطرها الإخلاص والتعاون من قبل جميع منتسبي النيابة العامة في أبوظبي، لتحقيق الرؤية التي وضعناها معاً في مثل هذا اليوم من العام الماضي، عندما جمعنا الملتقى الأول فتعرف من هم في موقع القيادة على التحديات اليومية التي تواجه مرؤوسيهم خلال أداء عملهم اليومي، فجاءت الرؤى والخطط ملبيةً لمتطلبات الواقع ومتوائمةً معه، كما تعرف المنفذون عن قرب إلى رؤية قيادتهم وغاياتها فتبنوها عن اقتناع حتى أصبحت هدفاً شخصياً لكل منهم يسعى لتحقيقه.

وأضاف: «نستهدف من ملتقى النيابة العامة الثاني وضع تصور مشترك لأدائنا في 2020، وهو عام مفصلي أعلنته قيادتنا ليكون مرحلة انتقالية بين الخمسين سنة الأولى والثانية من عمر دولتنا، وفي هذا العام تعمل جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية على وضع أسس عملها للمرحلة المقبلة بأساليب مبتكرة وبالتوافق مع الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة».

نيابة بلا أخطاء

من جهته، قال المستشار حسن الحمادي، مدير إدارة النيابات في أبوظبي، نستهل عام 2020 بتبني شعار «نيابة بلا أخطاء قدر المستطاع»، حيث سيتم التركيز على الجودة في العمل، فالنيابة هي الجهة القائمة على حماية الحقوق، وبالتالي فإن لجودة الأداء في عملنا أهمية عظمى لا تقل بل وتفوق أهمية الكم العددي للإنجازات، وذلك من حيث الحرص على صحة الإجراءات ودقة القرارات، والتأكد من إقامة الدليل وصحة الإحالة، لأن كل من هذه القرارات ستؤثر في حياة ومستقبل إنسان بل أسرة بكاملها.

وأظهرت إحصائيات النيابة العامة في أبوظبي خلال عام 2019، عرض 22 ألفاً و759 قضية على نيابات الاستئناف، و2150 قضية على نيابة النقض بنسبة إنجاز 100 %.