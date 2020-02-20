تخريج دورات «أمن الطيران الأساسي» بالشارقة

المصدر: ( الشارقة - البيان)

شهد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، تخريج دورات «أمن الطيران الأساسي»، بأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، والتي عقدت بإدارة معهد تدريب شرطة الشارقة خلال الفترة من 8-12-2019 وحتى 19-2-2020 بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للتدريب ومركز دبي لأمن الطيران المدني، واستفاد منها 196 منتسباً من موظفي مركز شرطة مطار الشارقة الدولي، بهدف الارتقاء بالعمل الشرطي باتخاذ التدابير الوقائية في مجال تأمين الطيران في حالات التدخل غير المشروع.

حضر الحفل العميد عبدالله إبراهيم بن نصار مدير إدارة معهد تدريب الشرطة، ومن القيادة العامة لشرطة دبي، العقيد أحمد محمد المرداس نائب مدير الإدارة العامة للتدريب.