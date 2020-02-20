محمد بن سعود: القيادة توفّر لأبناء الوطن بيئة محفزة للإبداع

المصدر: رأس الخيمة - وام

أشاد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بالدولة لرعاية أبناء الوطن المبدعين، مؤكداً أن القيادة توفر لهم بيئة محفزة للإبداع والابتكار وتعزيز قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتشجيع المتميزين منهم وذلك لتحقيق الريادة العالمية في مجال الابتكار، وتوفير الحافز لمختلف قطاعات الدولة لإطلاق العنان لمبادرات إبداعية خلاقة تدعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار.

جاء ذلك خلال افتتاح سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أمس مهرجان الكورنيش الابتكاري - ضمن شهر الإمارات للابتكار 2020 الذي تشرف على فعالياته الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة رأس الخيمة بمشاركة 23 جهة حكومية اتحادية ومحلية وخاصة وجمعيات النفع العام ويستمر لغاية 21 فبراير الحالي.

حضر الافتتاح الشيخ ارحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، والدكتور محمد عبد اللطيف خليفة أمين عام المجلس التنفيذي رئيس لجنة أسبوع الإمارات للابتكار برأس الخيمة وعدد من رؤساء ومديري الجهات الحكومية بالإمارة والمسؤولين.

مهرجان

كما افتتح الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، مهرجان الابتكار وريادة الأعمال 2020 في كليات التقنية العليا برأس الخيمة ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار. وأشاد الشيخ أحمد بن صقر بالابتكارات الاستثنائية ومشاريع ريادة الأعمال التي تم إطلاقها خلال مهرجان الابتكار وريادة الأعمال.