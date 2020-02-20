«ركن الابتكار» منصة «أراضي دبي» لعرض أحدث مشاريعها

المصدر: دبي – البيان

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مشاركتها في فعاليات الدورة الخامسة من شهر الابتكار 2020 في الإمارات التي انطلقت مع بداية شهر فبراير، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تحت عنوان «الإمارات تبتكر»، وتستعرض الدائرة خلال الحدث مجموعة واسعة من أحدث ابتكاراتها.

وستجوب فعاليات هذا الشهر جميع أنحاء الدولة لدعم المبدعين والمبتكرين في كل إمارة من الإمارات السبع؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

وعندما تحط الرحال في دبي خلال الفترة من 22 إلى 29 فبراير، ستكون أراضي دبي من خلال مؤسساتها المختلفة، بما في ذلك مؤسسة التنظيم العقاري ومعهد دبي العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية، من أبرز المشاركين والداعمين لهذا الأسبوع من خلال عرض العديد من أحدث ابتكاراتها.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «نسعى من خلال مشاركتنا على مدى السنوات الخمس الماضية أن نكون من كبار الداعمين والمساهمين الأساسيين لأسبوع الابتكار في دبي، منذ أن بدأت الدولة بتنظيم هذا الحدث».

ابتكارات

على مدار أسبوع كامل، ستنظم الدائرة في الطابق الأرضي «ركن الابتكار»، الذي يشتمل على منصة الابتكار لعرض مجموعة واسعة من أحدث الابتكارات التي توصلت إليها مؤسسات الدائرة.

وتشترك ثماني جهات حكومية وخاصة في مركز كيوب، لتقديم خدمات الإقامة للمستثمرين، وهو إحدى خدمات قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، لتتيح للمستثمر العقاري الحق في الحصول على إقامة لثلاثة أو خمس سنوات قابلة للتجديد، ضمن شروط وإجراءات محددة.

وطورت أراضي دبي «ملاك» النظام الإلكتروني الأول من نوعه عالمياً، وأثبت جدواه في غضون فترة قياسية، من حيث حوكمة القطاع العقاري، وتعزيز الشفافية وترسيخ الريادة العالمية لقطاع دبي العقاري.

وتستعرض الدائرة تطبيق دبي ريست كمنصة عقارية ذكية للخدمات العقارية تم تطويره نتيجة لمبادرة دبي 10X، يتيح للمستثمر والمالك اتخاذ قرارات الاستثمار العقاري عبر مجموعة متكاملة من الإجراءات الرقمية.

وكذلك التقييم الذكي، وهي خدمة فورية وموثوقة وقوية لتقييم العقارات من دون الحاجة إلى المستندات المطلوبة، وتعتمد على دمج قواعد البيانات المحلية والأنظمة الخارجية.