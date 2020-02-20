«الأمن الغذائي» يطلق منصة أبحاث الغذاء الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

أعلن مكتب الأمن الغذائي عن إطلاق منصة «أبحاث الغذاء الإلكترونية» المفتوحة عبر موقعه الإلكتروني الرسمي (www.foodsecurity.gov.ae/‏foodresearchplatform/‏، والتي تعد المنصة الأولى من نوعها في المنطقة والهادفة إلى تكوين قاعدة معرفية لجميع البحوث العلمية والتطبيقية التي تنفذ في الدولة بمجال الأمن الغذائي، وذلك بالتزامن مع انطلاق شهر الإمارات للابتكار 2020 الذي ينظم تحت شعار «الإمارات تبتكر للاستعداد للخمسين».

وتتيح منصة «أبحاث الغذاء الإلكترونية» تعريف الأفراد ومختلف الجهات على أحدث نتائج جهود البحث والتطوير وتطبيق التقنيات الحديثة في مجال الأمن الغذائي، وكذلك تشجيع الاستثمار في آليات إنتاج الغذاء المستدام لضمان ازدهار الأجيال الحالية والمستقبلية.

وتهدف المنصة إلى تلبية احتياجات مختلف الجهات ذات الصلة بملف الأمن الغذائي من خلال توفير البيانات والمعلومات عن كافة مكونات الأمن الغذائي، ومنها الأنظمة الغذائية المستدامة لكامل سلسلة القيمة. كما تؤدي المنصة دوراً مهماً في تنظيم عملية البحث والتطوير ومواءمتها مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

جهود

وقالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي: «نسعى من خلال جهودنا في مكتب الأمن الغذائي إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، ويأتي تحويل الإمارات إلى مركز عالمي للأمن الغذائي القائم على الابتكار من أهم أهداف الاستراتيجية.

ومن أجل تحقيق هذه الغاية قمنا بإطلاق منصة أبحاث الغذاء الإلكترونية لتكون بمثابة مرجع للباحثين والأفراد ومؤسسات البحث العلمي لتطوير آليات وحلول الأمن الغذائي داخل الدولة بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتقدمة، وخلق قاعدة بحثية وطنية شاملة في مجال إنتاج وإدارة الغذاء وكامل سلسلة القيمة الغذائية على أرض دولة الإمارات».

وأضافت معاليها: «يأتي إطلاق المنصة بالتزامن مع احتفالات الدولة بشهر الإمارات للابتكار 2020، الذي يهدف إلى غرس ثقافة الابتكار وتعزير المشاركة المجتمعية في الأبحاث والتجارب والحلول المستقبلية المستدامة في إطار الاستعداد للخمسين، فرصة مهمة لإبراز دور المنصة في تعزيز الابتكار في الدولة انطلاقاً من كون الأمن الغذائي من أهم الملفات الوطنية التي ينبغي أن نرسخ من خلاله ثقافة الابتكار في المجتمع لضمان ازدهار الأجيال المقبلة».