94 جائزة عالمية لـ«جمارك دبي» حتى 2019

المصدر: (دبي - البيان)

توجت دائرة جمارك دبي إنجازاتها في مجال الإبداع والابتكار خلال العام 2019 بـ44 ابتكاراً ليصل إجمالي عدد ابتكاراتها منذ العام 2012 وحتى العام 2019 إلى 205 فيما بلغ إجمالي عدد الجوائز التي فازت بها الدائرة في مجال التميز والإبداع والابتكار 110 جوائز منها 94 جائزة عالمية.

وقال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي: إن الدائرة نجحت في تطوير بيئة عمل محفزة على الإبداع والابتكار من خلال المتابعة الدائمة للأفكار والابتكارات المقدمة من قبل الموظفين والحرص على تكريمهم في كافة المناسبات لتشجيعهم على تقديم الأفكار المبدعة التي تقوم الدائرة بتطويرها.

وقال حسين الفردان، مدير مركز الابتكار: العام 2019 يعتبر من أكثر الأعوام تميزاً لدائرة جمارك دبي في مجال الإبداع والابتكار، حيث عملت الدائرة على نشر ثقافة الإبداع والابتكار في الداخل والخارج، لافتاً أن عدد الأفكار المقدمة من الموظفين والعملاء والمجتمع لتطوير أداء الدائرة وصل إلى أكثر من 37 ألف فكرة.