إنجاز تطوير 6 تقاطعات على طرق الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أكد المهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة:«أن الهيئة وضعت خطة لتطوير ميادين المدينة وصيانتها وإدخال التحسينات على الطرق القائمة».

وقال: «إن الخطة تهدف إلى تحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية والوصول لرؤيتنا في وجود شارع آمن انسيابي الحركة، لافتاً إلى أن الخطة التي نفذتها إدارة صيانة الطرق شملت تطوير 8 تقاطعات، وتم الانتهاء من إنجاز 6 منها وفق أعلى المعايير والمواصفات الفنية.

وقريباً سيتم الإعلان عن إنجاز أعمال الصيانة والتطوير المتبقية وفق الجدول الزمني المحدد مسبقاً».وأشار إلى أن الهيئة أنجزت أعمال تطوير وصيانة تقاطع الحاج إسماعيل البريمي استكمالاً لخطتها بتكلفة 5 ملايين درهم.