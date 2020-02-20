مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار والسياحة الصحية في دبي

المصدر: دبي - البيان

أنجزت هيئة الصحة في دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي خطوة مهمة لتعزيز قطاع الاستثمار وتنشيط سوق السياحة الصحية، بما يخدم اقتصاد الدولة بوجه عام، وإمارة دبي بشكل خاص. وذلك بموجب مذكرة تفاهم أبرمها الطرفان، أمس، في مقر إدارة الهيئة.

وقع المذكرة معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وسامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين في الجانبين.

وتقضي المذكرة بتسهيل إجراءات الاستثمار في قطاع السياحة الصحية في الأسواق المستهدفة على المستوى الإقليمي والدولي، إلى جانب ترويج وجذب الاستثمار ورؤوس الأموال، ضمن مناخ الاقتصاد المميز الذي تتسم به دبي، وما يشهده القطاع الصحي من طفرات وتحولات تطويرية مهمة.

فرص الاستثمار

كما تقضي المذكرة نشر الوعي حول فرص الاستثمار المتوافرة، وتبادل المعلومات والبيانات والدراسات المتعلقة بالاستثمار في قطاع الصحة في إمارة دبي حسب التشريعات واللوائح والأنظمة السارية والمعمول بها لدى الطرفين، ومواجهة عوائق نمو استثمار الشركات في قطاع الصحة، وتبادل الآراء بشكل دوري حول السياسات والتنظيمات السارية لدى القطاع الصحي.

وتقضي أيضاً بجذب الاستثمارات في قطاع الصحة من خلال الأنشطة والفعاليات المشتركة بين الطرفين، بما يتوافق اللوائح والأنظمة المعمول بها لدى الطرفين، وتبادل التقارير الدورية بين الطرفين حول فرص الاستثمار.خطوات مهمة

وعقب توقيع المذكرة قال معالي حميد القطامي إن هيئة الصحة بدبي قطعت خطوات مهمة على طريق الاستثمار في القطاع الصحي، من خلال سياسة معتمدة، ودليلاً واقعياً يعكس المناخ الاستثماري الفريد من نوعه.

تعزيز التعاون

من جانبه قال سامي القمزي: «تحرص اقتصادية دبي على تعزيز تعاونها مع مختلف الجهات المعنية من المؤسسات الحكومية والخاصة، بما يضمن مثالية بيئة الأعمال وجعلها جاذبة على مختلف القطاعات، وبالتحديد جذب الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية والسياحة العلاجية».