انطلاق أعمال مؤتمر الشارقة السادس للموارد البشرية

المصدر: الشارقة - البيان

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، في مجمع كليات الطب والعلوم الصحية بجامعة الشارقة، أعمال الدورة السادسة من مؤتمر الشارقة للموارد البشرية التي تقام تحت عنوان «مستقبل الموارد البشرية إلى أين؟».

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ويبحث الخبراء والاختصاصيون في مجال الموارد البشرية عدداً من الموضوعات المتعلقة بمستقبل الموارد البشرية في ظل التحديات التي تواجهها، وتأثيرات العولمة على المورد البشري والحياة الاجتماعية وكيفية الحفاظ على استدامة الموارد البشرية.

ويتناول المؤتمر أربعة محاور، وهي: المستقبل واستدامة الموارد البشرية، وتأثيرات العولمة في المورد البشري والحياة الاجتماعية، والمورد البشري في ظل تنمية اقتصادية رقمية، والابتكار والمعرفة واستشراف مستقبل الأجيال القادمة.

بدأت مجريات أعمال المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ليلقي بعدها الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس دائرة الموارد البشرية رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، كلمة قدّم فيها جزيل شكره وعظيم امتنانه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رعايته لأعمال المؤتمر.

ولفت بن خادم إلى حرص دائرة الموارد البشرية في الشارقة على دعم الموارد البشرية، لكونه يمثل العمود الفقري للتنمية المستدامة، وإيجاد الحلول، ودعم سوق العمل بالكوادر البشرية.

نموذج فريد

وأكد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة برأس المال البشري بدأ مع البدايات الأولى للاتحاد وتبنته قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات.