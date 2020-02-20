بحث التعاون الدفاعي بين الإمارات والسعودية

المصدر: (أبوظبي - وام )

التقى مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع، أمس في مقر الوزارة بأبوظبي الدكتور سمير بن عبد العزيز الطبيّب الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية والوفد المرافق له. وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسبل تعزيزها، خاصة في المجال الدفاعي والعسكري.

واستعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. حضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة، وأعضاء الوفد السعودي.