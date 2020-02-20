مساجد دبي تقبل التبرعات عبر«QR code»

المصدر: دبي - وام

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي خدمة ذكية في صناديق التبرعات في المساجد، والتي تعمل على استقطاع مبلغ من خلال الهاتف عند مسح رمز الاستجابة السريع «QR code»، وذلك من باب تنمية أعمالها ومبادراتها الإنسانية والخيرية لمواكبة التحولات السريعة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنفيذاً للبند التاسع من وثيقة الـ 50 بتحقيق نمو سنوي في الأعمال الإنسانية يعادل ويواكب النمو الاقتصادي.

وقال الدكتور أحمد محمد الحبتور، مدير إدارة شؤون الزكاة والصدقات بالدائرة: «إن فكرة استبدال الحصالات التقليدية بالتبرع عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع تأتي في ظل التطورات المتلاحقة لبناء أفضل الممارسات للمانحين والمتبرعين والعملاء على حد سواء من خلال التحول الذكي لمبادرات وخدمات الدائرة، وذلك لترسيخ أسس المجتمعات المتلاحمة في مساعدة المحتاجين». وأوضح الدكتور الحبتور: «أن التبرع الذكي سيبدأ من رمز يستقطع 10 دراهم إلى 200 درهم من هاتف المتبرع».