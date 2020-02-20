«محمد بن راشد للإسكان» تؤتمت 3 خدمات

المصدر: دبي - البيان

أنهت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بنجاح مشروع أتمتة 3 خدمات إسكانية في قسم الصيانة والخدمات الفنية، والتي تعتبر بمثابة دفعة قوية باتجاه مواءمة إجراءات الخدمات مع أحدث التطورات التقنية، وتعزيز القدرة على إنجاز المعاملات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وقالت المهندسة فاطمة السويدي رئيس قسم الصيانة في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان: «إن الهدف الرئيسي من أتمتة الخدمات الإسكانية يتمثل في تسخير التكنولوجيا لمصلحة المتعامل والمواطن، دون حاجة لمراجعته الشخصية للمؤسسة، وذلك حرصاً من المؤسسة على تحقيق أكبر قدر ممكن من التسهيل والتبسيط الإجرائي على المتعامل».

وأوضحت السويدي: «أن الخدمات الإسكانية الـ3 تشمل خدمة «صرف الدفعات» والتي حولتها المؤسسة إلى خدمة إلكترونية بنسبة 80%، ومن المستهدف تحويلها إلى إلكترونية بنسبة 100% خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أن عدد الدفعات التي نُفذت عبر هذه الخدمة خلال العام الماضي، بلغت 495 دفعة».

وذكرت: «أن الخدمة الثانية هي «التقارير الفنية المبسطة»، وهي تلك التي يعدها المهندسون للمساكن، ويرسلونها إلى الإدارة المعنية في المؤسسة، بواسطة الحاسوب اللوحي «الآيباد». وأوضحت أن نسبة أتمتة خدمة التقارير المبسطة بلغت 100%، مؤكداً أنها توفر الوقت والجهد على المهندسين خلال إنجاز أعمالهم، إضافة إلى أنها تحقق زيادة في الإنتاجية».

وأما الأتمتة الثالثة بحسب السويدي فكانت في نظام القسم الداخلي لأتمتة جميع إجراءات القسم وسيكون جاهزاً مع نهاية هذا العام ومتوقع بأن يؤدي إلى سرعة إنجاز الأعمال ومتابعتها بشكل أفضل وسيساعد القسم للتحول إلى نظام الخدمات الذكية والتحول الرقمي.