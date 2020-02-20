بدء تحميل أولى حزم الوقود النووي في مفاعل محطة براكة الأولى

المصدر: أبوظبي ــ وام

أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن رخصة التشغيل الصادرة عنها في 16 فبراير الجاري، تفوض شركة نواة للطاقة، بتشغيل الوحدة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية لمدة 60 عاماً.

وقالت في بيان أصدرته أمس: «تشمل فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري، قيام شركة نواة للطاقة، بتحميل حزم الوقود النووي في الوحدة الأولى، حيث يقوم مفتشو الهيئة الموجودون في المحطة، بالإشراف على العملية، لضمان التزامها بالمتطلبات الرقابية».

وأعلنت شركة نواة عن استلامها رخصة تشغيل المحطة الأولى من الهيئة، وباشرت بالإجراءات الخاصة ببدء تحميل أولى حزم الوقود النووي، في مفاعل المحطة، كخطوة أولى للعمليات التشغيلية التدريجية، وصولاً إلى التشغيل التدريجي والآمن، وإنتاج الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة لاحقاً.

بدء إجراءات تحميل أولى حزم الوقود النووي في مفاعل «براكة»