«الصحة» تدعم مرضى نقص المناعة الأوّلي

المصدر: (دبي - وام )

وقّعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم مع شركتي «شاير إكسبورت سيرفيسس» و«بيتي» للرعاية الصحية المنزلية لتوفير التمريض المنزلي للمرضى الذين يعانون من نقص المناعة الأولي و«الهيموفيليا»، والذين يجدون صعوبة في مراجعة المركز الطبي بهدف تحسين التزام المريض بعلاجه تنفيذاً لمبادرة «سوا» الداعمة للمرضى.

وقّع المذكرة كلٌّ من الدكتور أمين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتاكافومي هوري المدير العام للشرق الأوسط لـ«شاير إكسبورت سيرفيسز»، وراجيف نكاني المدير التنفيذي لشركة «بيتي».