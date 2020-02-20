48 برنامجاً لـ«كهرباء دبي» تعزز دمج أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي أن عدد برامج الرعاية والمبادرات التي وفرتها لأصحاب الهمم بين عامي 2015 و2019، بلغ 48 برنامجاً بواقع 28 برنامج رعاية و20 مبادرة مجتمعية، وبلغ إجمالي المستفيدين من هذه المبادرات أكثر من 3039247 مستفيداً، منهم 31521 مستفيداً من مبادرات الهيئة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية، و3007726 مستفيداً من مبادرات الرعاية، وبلغت نسبة سعادة المتعاملين عن دور الهيئة بوصفها جهة داعمة لأصحاب الهمم 94% في عام 2019.

كما خصصت هيئة كهرباء ومياه دبي لأصحاب الهمم باقة متنوعة من الخدمات والتسهيلات الشاملة التي يتم تقديمها من خلال عدة قنوات من بينها مراكز إسعاد المتعاملين، ومراكز المستقبل لإسعاد المتعاملين، ومركز رعاية المتعاملين، إلى جانب الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة.

استراتيجية وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي وفق استراتيجية واضحة ومدروسة لتمكين أصحاب الهمم، وذلك انطلاقاً من كونها مؤسسة حكومية مسؤولة مجتمعياً ودامجة لأصحاب الهمم، بما ينسجم مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خال من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، ومبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، التي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول عام 2020، وتلتزم الهيئة بمسؤولياتها تجاه المجتمع للإسهام في تحقيق الأجندة الوطنية وصولاً إلى رؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى تمكين مجتمع متلاحم يعتز بهويته وانتمائه، من خلال توفير بيئة شاملة تدمج في نسيجها مختلف فئات المجتمع».