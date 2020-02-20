الإمارات واليونان تبحثان آليات تحقيق الشراكة الاستراتيجية

المصدر: أثينا - وام

استقبل كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى أثينا مع وفد يضم ممثلي عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص.

وتم خلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين اليونانيين، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات قيادتي البلدين الصديقين، واستعراض آليات تحقيق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ونقل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر في بداية اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى رئيس وزراء اليونان وتمنيات سموهم لليونان وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

توجهات

وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: «إن الزيارة تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز العمل الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان وتطوير مجالات التعاون واستكشاف فرص وآفاق أرحب لتوثيق وتوسعة نطاق هذا التعاون بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما في التنمية والتقدم».

وأكد معاليه تطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع اليونان وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافةً وصولاً إلى تحقيق الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة وتنفيذاً لمخرجات زيارة كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى الدولة في 4 فبراير الجاري والتي تم خلالها الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك للمضي قدماً للوصول إلى شراكة استراتيجية شاملة.

وقال معاليه: «إن الزيارة تتيح الفرصة لممثلي الجهات الحكومية والخاصة في البلدين من أجل تدارس ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الفترة الماضية والتخطيط للمرحلة المقبلة بما يدفع العمل المشترك نحو آفاق أرحب ويُعمّق التعاون في المجالات كافة».

ومن جانبه قال رئيس الوزراء اليوناني: «إن مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات واليونان تضع الأسس لعلاقة اقتصادية متبادلة المنفعة، والتي ستركز على جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات بين البلدين».

اجتماعات

عقد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر عدداً من الاجتماعات الثنائية مع وزراء في الحكومة اليونانية بمن فيهم نيكوس بانا جيوتوبولوس وزير الدفاع، وكوستيس خاتزايداكس وزير البيئة والطاقة، وسبيريذون آذونيس وزير التنمية والاستثمارات، وتمت مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وتخلل الزيارة عقد ورش عمل فنية لممثلي البلدين لتعزيز التعاون المشترك في قطاعات عدة، منها الاستثمار والطاقة والثقافة والسياحة والبنية التحتية والتعاون الأمني والبنوك بالإضافة إلى التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.