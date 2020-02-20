حميد النعيمي يطلع على دراسة استشراف الحاجة للسكن بالدولة

المصدر: عجمان - وام

اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على دراسة استشراف الحاجة للسكن في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأعوام من 2020 وحتى 2040، واستشراف المستقبل لعدد الأراضي والمساكن في الإمارات حتى عام 2040 والتي قام بإعدادها برنامج الشيخ زايد للإسكان بتوجيهات من القيادة الرشيدة، وذلك بهدف تحديد مخزون الأراضي في المستقبل وتحديد الاحتياجات السكنية لكل إمارة، ورصد وتقدير الاحتياجات المالية لتمويل الإسكان واستراتيجية البرنامج وخططه المستقبلية وفق الرؤية العامة للدولة.

جاء ذلك خلال لقاء سموهما في الديوان أمس، معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج زايد للإسكان، والمهندسة جميلة الفندي مدير عام البرنامج والوفد المرافق.

خطط

واستمع سموهما إلى خطط واستراتيجية برنامج الشيخ زايد للإسكان خلال المرحلة المقبلة، وقدم معالي الوزير والمهندسة جميلة الفندي نبذة عن فكرة الدراسة، حيث بنيت على مجموعة من النماذج منها معدلات النمو ونسبة عدد الأسر ومخزون الأراضي وغيرها.

وتطرق الحديث بين سموهما ومعالي الوزير والمهندسة الفندي إلى البرامج والمشاريع الخاصة بالبنية التحتية التي ينفذها البرنامج في الإمارات عامة وعجمان خاصة، وتتضمن عدداً من المشاريع الخدمية إضافة إلى خطط برنامج الشيخ زايد للإسكان والمشاريع المستقبلية التي تخدم المواطنين وتوفر أرقى الخدمات وتؤمن الحياة الكريمة لهم.

وأشاد سموهما بالاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لمثل تلك الدراسات المستقبلية والمشاريع الحيوية وتبنيها للخطط التنموية التي تهدف إلى توفير المسكن المناسب للمواطنين لتحقيق الرفاهية والأمن والاستقرار وتوفير متطلبات واحتياجات المجتمع من المساكن.

وشدد سموهما على ضرورة التعاون والتنسيق بين كل المؤسسات الحكومية في مختلف القطاعات وتسهيل مهمة برنامج الشيخ زايد للإسكان.

وقال سموهما: «إن القيادة الرشيدة تطلع وتطمح في رؤيتها المستقبلية لتنمية وطننا وتوفير مختلف متطلبات أفراد المجتمع وأنها حريصة على التطوير المستمر وتعميق مفهوم التنمية المستدامة».

إشادة بالجهود

أشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بالجهود المبذولة من قبل القائمين على برنامج الشيخ زايد للإسكان، وفي مقدمتهم معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي رئيس مجلس إدارة برنامج زايد للإسكان والمهندسة جميلة الفندي مدير عام البرنامج في تنفيذ الدراسات والمشاريع التي من شأنها تطوير الخدمات الحيوية في الإمارات كافة.