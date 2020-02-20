صقر غباش يبحث التعاون البرلماني مع قرغيزستان

المصدر: (أبوظبي - البيان)

بحث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال لقائه في مقر المجلس بأبوظبي أمس داستانبيك جومابيكوف، رئيس البرلمان في جمهورية قيرغيزستان، والوفد المرافق له، سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية قيرغيزستان التي تشهد نمواً في مختلف المجالات.

وتطرق اللقاء إلى أهمية أن تواكب العلاقات البرلمانية تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تطورات تستدعي تفعيل التنسيق والتشاور خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، خاصة على صعيد القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تحقيق الأمن والاستقرار لدى مختلف شعوب ودول العالم.

وأشاد معاليه بنجاح تجربة جمهورية قيرغيزستان التنموية والمتطورة التي تمثل دافعاً قوياً لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.