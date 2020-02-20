دعوة طلبة مدارس أم القيوين لحضور «حصن الاتحاد 7»

المصدر: أبوظبي - وام

زار وفد من القوات المسلحة الإماراتية عدداً من مدارس إمارة أم القيوين من مختلف المراحل الدراسية، وقدّم شرحاً عن الدور المهم الذي تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة في حفظ أمن الوطن والمواطن وكل مقيم على أرض الإمارات وحماية مكتسبات الاتحاد، حتى وصلت بدعم القيادة الرشيدة وعزم رجالها وولائهم إلى درجة عالية من الكفاءة و الاحتراف.

ووجّه وفد القوات المسلحة الدعوة للطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية في أم القيوين إلى حضور العرض العسكري «حصن الاتحاد 7» إذ سيحظون بمتابعة العرض من قلب الحدث، ما يتيح الفرصة أمامهم للتعرف إلى قدرات «حماة الاتحاد» عن قرب.

وتعرّف الطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية إلى برنامج وفعاليات العرض العسكري التي ستبدأ الـ10 صباحاً يوم غد، فيما يبدأ العرض الـ4.30 عصراً وعبّر الطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية عن اعتزازهم بقواتنا المسلحة عنوان عزة الوطن وحامي حماه، معربين عن فخرهم بما وصلت إليه من قوة واقتدار وجاهزية وكفاءة وقدرة على تنفيذ المهام والواجبات.

ووزع وفد القوات المسلحة مطويات وبطاقات دعوة للطلبة وأولياء أمورهم والهيئات الإدارية والتدريسية لحضور العرض العسكري، إضافة إلى هدايا تذكارية تحمل شعار القوات المسلحة والعلم الإماراتي.