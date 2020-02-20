نهيان بن مبارك: حريصون على تعزيز العلاقات مع العالم

المصدر: (أبوظبي - وام)

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، في قصره، أمس، بحضور معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، داستانبيك جومابيكوف، رئيس البرلمان في جمهورية قيرغيزستان، والوفد المرافق.

وقال معاليه إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز التعاون وعلاقات الصداقة مع دول العالم، مشيراً إلى أهمية دور البرلمانات في ترسيخ قيم التسامح والتعايش وتقبل الآخر بين بنى البشر، وتعزيز مبادئ الأخوة الإنسانية والتضامن لمصلحة البشرية جمعاء، وهي القيم ذاتها التي انطلقت منها الإمارات في علاقتها مع دول العالم.

ورحب معاليه خلال اللقاء- الذي حضره الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي- بزيارة وفد البرلمان القيرغيزي. كما استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، راؤول أليخاندرو جليل، حاكم مقاطعة كاتاماركا الأرجنتينية، والوفد المرافق.