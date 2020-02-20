انطلاق «هاكاثون الإمارات بيانات للسعادة» في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

شهد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكمال الأجسام والقوي البدنية، فعاليات «هاكاثون الإمارات بيانات للسعادة وجودة الحياة»، في رحاب جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة.

بدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني لدولة الإمارات، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبه كلمة سالم الحوسني، مدير الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، شكر في مستهلها الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، لرعايته فعاليات هاكاثون الإمارات نسخة 2020.

وأضاف الحوسني أن هناك أربعة محاور أساسية لرؤية هاكاثون الإمارات نسخة 2020م تتمثل في: محور إكسبو 2020، ومحور دعم هاكاثون القمة العالمية لدعم المعلومات، ثم محور دعم الإبداع والابتكار، وأخيراً محور منصة دعم رواد الأعمال. ثم قدّم الدكتور علي أبو النور، مدير جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة، كلمة الجامعة، شكر فيها الشيخ عبد الله بن حمد الشرقي، والحضور.

وأضح أن تنظيم فعالية هاكاثون الفجيرة في الجامعة يأتي لتحقيق رؤية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة، بجعل التميز أولوية استراتيجية للجامعة تتم على محاور خمسة، بالتميز في التعليم والتعلم والتميز في البحث والتميز بالشراكة المجتمعية والتميز بالحياة الطلابية والتميز بالخدمات الجامعية.

تطوير

وقدمت المهندسة علاء خليفة من دائرة الحكومة الإلكترونية كلمة شكرت فيها الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي والحضور، وذكرت أن مشاركة الدائرة تأتي في إطار اهتمامها بتطوير قطاع المعلومات والبيانات وترقيتها وإتاحتها لتكون المدخل الرئيس لتعزيز جودة الحياة. وفي ختام الحفل، قام الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي بتكريم كل من سالم الحوسني، مدير الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والمهندسة علاء خليفة، من الدائرة الإلكترونية لحكومة الفجيرة، وعلي مصطفي محمد، والمهندسة مريم الهنداسي، من الدائرة المالية لحكومة الفجيرة.