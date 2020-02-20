إقبال جماهيري على مهرجان الوحدات المساندة للرماية

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

واصل أمس مهرجان الوحدات المساندة الثامن للرماية 2020 بمجمع ميادين الريف في أبوظبي مسابقاته وعروضه التراثية والثقافية المثيرة وسط إقبال جماهيري استثنائي من قبل جميع الفئات العمرية من المواطنين والمقيمين.

وقدم المهرجان أمس العديد من العروض الفنية والتراثية إلى جانب عروض الفرقة الحربية التي حظيت بتفاعل جماهيري كبير، إلى جانب الأمسية الشعرية التي قدمها الشاعر محمد بن طريش والشاعر أحمد المناعي بقصائد وطنية حماسية.

واستقطب القرية التراثية في مهرجان الرماية آلاف الزوار والمهتمين الراغبين في معايشة التقاليد والثقافة الإماراتية العريقة التي يقدمها 460 مشاركاً في مختلف مجالات الحياة، وفي الوقت ذاته استمرت حدة المنافسات النهائية للرماية بمختلف فئاتها في ميادين الرماية بمجمع الريف.

ومن المقرر أن يختتم المهرجان الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فعالياته يوم غد بإعلان أسماء الفائزين في 17 مسابقة للرماية، حيث يحصل الفائزون على جوائز نقدية.

ويحظى برنامج اليوم الأخير للمهرجان بمفاجآت للزوار وعروض استثنائية نارية تزين سماء منطقة الريف إيذاناً باختتام الفعاليات وتسليم الجوائز وتكريم المتسابقين.

وواصل أمس المسرح الكبير في المهرجان تألقه بعروض تراثية وفنية مبهرة وسط تفاعل كبير من الحاضرين، وقدم فقرات تراثية وفنية وشعرية متنوعة وجذابة شارك فيها العديد من الزوار بدأت بالفرق الشعبية العيالة والحربية والشلات والندبة والعازي وختمت بالأمسية الشعرية.