عبدالله بن زايد يستقبل عدداً من المندوبات الدائمات لدى الأمم المتحدة

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في أبوظبي، عدداً من مندوبات الدول الدائمات لدى الأمم المتحدة على هامش زيارتهن إلى الدولة للمشاركة في منتدى المرأة العالمي - دبي 2020 الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة تحت شعار «قوة التأثير» يومي 16 و17 فبراير الجاري.

فقد استقبل سموه أديلا راز، المندوبة الدائمة لأفغانستان لدى الأمم المتحدة وبيسيانا كاداري المندوبة الدائمة لألبانيا لدى الأمم المتحدة وصوفي تسفامريم المندوبة الدائمة لإرتيريا لدى الأمم المتحدة وكيشا ماغوير المندوبة الدائمة لغرينادا لدى الأمم المتحدة واجريزيلدا لوبيز المندوبة الدائمة للسلفادور لدى الأمم المتحدة.

وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

وأثنى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال لقائه مندوبات الدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة على العلاقات المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات وبلادهن والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها بما يلبي تطلعات قادة هذه الدول الصديقة وشعوبها.