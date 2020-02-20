«إقامة دبي» تستعد لعرض مشاريع «ذكية»

المصدر: ( دبي - البيان)

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مشاركتها في فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2020 في دورته الخامسة على التوالي الذي يقام تحت شعار «الإمارات تبتكر للاستعداد للخمسين»، ويُعقد في الفترة من 22 - 29 فبراير الجاري.

وستشارك إقامة دبي بمنصة في بوليفارد أبراج الإمارات - دبي ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار، وسيتم من خلالها عرض مشاريع إقامة دبي الذكية تتضمن 3 مشاريع متمثلة بمشروع منفذ حتا السريع الذي يعتبر نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات من خلال تخصيص ممر سريع للمسافرين براً، وهو الأمر الذي يسهم في تقليل الوقت والجهد وصولاً إلى رضا المسافر.

ومشروع صمام الأمان الذي يعتبر منظومة تعمل على التصدي للوثائق المزورة من خلال التدقيق المسبق قبل الوصول، ومشروع أذونات الدخول 50 المعني بتطوير الأنظمة الإلكترونية والتطبيقات الذكية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى أتمتة رحلة المتعامل بنسبة 100%، وتقليص المدة الزمنية لتقديم الخدمة.

وستنظم إقامة دبي في مقرها الرئيس عدداً من الفعاليات والبرامج الابتكارية.