محاكم دبي تعرّف موظفيها بالجامعات

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت محاكم دبي الملتقى الثاني للجامعات والكليات في الدولة، بهدف تشجيع العاملين فيها وذويهم لاستكمال دراستهم الجامعية، والتعرف على المجالات والفرص التعليمية الجديدة لدى هذه الجامعات والكليات، ولتعريف موظفي الدائرة بأنظمة الجامعات والتخصصات المختلفة في كل جامعة وكلية، لاختيار تخصصاتهم وفق ميولهم ورغباتهم بما يتناسب مع طموحاتهم ويتوافق مع سوق العمل في المستقبل، وذلك بحضور عبد الرحيم حسين أهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال، وعبد الواحد كلداري مدير إدارة الموارد البشرية.