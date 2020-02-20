حميد القطامي: «صحة دبي» لديها أحد أفضل 10 مراكز للعظام في العالم

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

قال معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن الهيئة أولت أقسام جراحة العظام في منشآتها الطبية، جل اهتمامها، واعتمدت من أجل تطويرها، مجموعة من الخطط والبرامج المستمرة التي يتم تنفيذها ضمن خطوط متوازية، منها ما يتصل بتوظيف التقنيات الذكية، وما يتصل بالتدريب والتنمية المهنية، إلى جانب تحسين المناخ الصحي، مشيراً إلى أن الجهود أسفرت عن امتلاك «صحة دبي» واحداً من أفضل 10 أقسام في جراحة العظام والكسور في العالم، وهو متوفر في مستشفى راشد، مؤكداً أن الهيئة تمكنت في الوقت نفسه من توظيف أحدث التقنيات الذكية والأجهزة الملاحية الطبية والروبوتية في مستشفياتها وأقسامها المتخصصة، التي يتم توظيفها الآن في إجراء العمليات الجراحية الكبرى.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه لأعمال المؤتمر الدولي الرابع لجراحة الكسور والعظام، الذي بدأ أمس ويستمر حتى الجمعة، بحضور مكثف من جانب الأطباء والمتخصصين ومسؤولي الجمعيات الطبية المحلية والعالمية، ولفت معاليه إلى أن جهود الهيئة التطويرية - في هذا الجانب -لا تتوقف، إذ تواصل توفير أحدث أساليب التشخيص والعلاج للمصابين وضحايا الحوادث، من أجل تأهيلهم وتعزيز قدراتهم البدنية، ومن ثم دمجهم مرة أخرى في مواقع العمل والإنتاج.

قيمة

وأكد معالي القطامي للحضور أن الهيئة تدرك قيمة هذا التخصص الطبي، الذي يتحمل القائمون عليه مسؤوليات وأعباء طبية وإنسانية كبيرة، تحتم عليهم العمل المتواصل لإنقاذ ضحايا الحوادث من العجز البدني المحتمل، وإنقاذ المجتمعات من استنزاف طاقات بشرية منتجة.

وأضاف: نحن أمام إشكاليات وتحديات تعكسها تلك الأرقام والحقائق المؤلمة، سواء المتعلقة بالوفيات أو الإصابات أو حالات العجز، التي تستلزم مواجهتها، مواصلة أعمال التطوير والتحديث، ليس فقط في أقسام جراحة العظام، بل وجميع الأقسام المرتبطة بهذا التخصص الطبي، الذي يشهد في أغلب الأحيان عمليات جراحية معقدة.

واختتم: في هذا المؤتمر، علينا أن نتوقف عند قيمة هذا الجمع الكريم من الأطباء والمتخصصين، وأهمية تحديث الممارسات المهنية.

نسب

بدوره قال الدكتور بلال اليافاوي استشاري ورئيس قسم العظام في مستشفى راشد رئيس المؤتمر الدولي الرابع للكسور والعظام في تصريحات للصحفيين إن حوادث السيارات والدعم تمثل 55 % من حوادث الكسور في مستشفى راشد من إجمالي 6000 حالة سنوياً، مشيراً إلى أن 25 % من إجمالي الإصابات تكون عبارة عن إصابات عمل و 20 % المتبقية كسور لأسباب أخرى.

تجهيزات

افتتح معالي القطامي يرافقه الدكتور بلال اليافاوي معرض التجهيزات الطبية المصاحب للمؤتمر، والذي ضم مجموعة من كبرى الشركات العالمية الرائدة المنتجة للمستلزمات الصحية منها أحدث أجهزة الروبوت العالمية.