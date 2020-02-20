«أمن الخليج العربي» يزور مركز الشرطة الذكي

المصدر: (دبي - البيان)

استقبل اللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، بحضور العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، وفداً من المشاركين في تدريب «أمن الخليج العربي 2» من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في مركز الشرطة الذكي في منطقة لامير بالجميرا للاطلاع على الخدمات الشرطية التي يقدمها المركز إلى مرتادي المنطقة بطريقة ذكية ودون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة في اليوم. وأشاد الوفد بالتقدم الذكي والسريع لخدمات شرطة دبي، ومواكبتهم السريعة لمتطلبات العصر الحديث.