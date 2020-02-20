خدمة موحدة لإصدار تصريح الإشغال المؤقت للأراضي في دبي

المصدر: (دبي - وائل نعيم )

أطلقت بلدية دبي الخدمة الموحدة لإصدار تصريح الإشغال المؤقت للأراضي الفضاء عبر نظام دبي لتراخيص البناء، وذلك في إطار حرصها على الارتقاء بمستوى الخدمات وتلبية احتياجات المتعاملين وتحقيق سعادتهم، واستكمالاً للجهود المبذولة في تسهيل الإجراءات وتبسيط وتحسين تجربة المتعامل لتوفير الوقت والجهد والتكاليف.

ووجهت بلدية دبي تعميماً إلى جميع شركات المقاولات والمكاتب الهندسية وشركات تأجير مواقف السيارات والفنادق في الإمارة بشأن توحيد إجراءات تقديم خدمة طلب تصريح الإشغال المؤقت للأراضي، وإطلاقها من خلال «نظام دبي لتراخيص البناء الإلكتروني» بالشراكة مع جميع الإدارات المعنية في البلدية المتمثلة بإدارات التخطيط التنفيذي، رقابة البناء، تراخيص البناء، وإدارة البيئة.

وستتيح الخدمة الجديدة للمتعامل الحصول على تصريح إشغال الأرض بشكل مؤقت لأغراض إنشاء مكاتب وتجميع مياه للمشاريع وتأجير مواقف سيارات، إلى جانب خيم الفعاليات والمناسبات الخاصة في الفنادق، ومحطات خلط الخرسانة ومصانع الإسفلت، وذلك من خلال تقديم طلب موحد في النظام بعد استيفاء متطلبات جميع الإدارات المشتركة في الطلب وفق نوع الاستغلال، إضافة إلى تسديد التأمينات واستصدار التصريح أو تجديده خلال 3 أيام عمل، وبينت البلدية أنه واعتباراً من يوم أمس توقفت الإدارات المعنية عن تقديم الخدمة بشكل منفصل.

وأرفقت بلدية دبي مع التعميم دليلاً للمستخدم باللغتين العربية والإنجليزية، وأوضحت فيه خطوات تقديم طلب تصريح الإشغال المؤقت للأراضي والمستندات المطلوبة، وكذلك طلبات التجديد أو التعديل وكيفية إنشاء نسخة جديدة من معاملة دفع الرسوم بعد اعتماد المعاملة وكيفية تحميل التصريح من النظام بعد دفع الرسوم، ومتابعة الطلب والرد على الملاحظات وإكمال نواقص المعاملة في حال وجدت، إلى جانب استخدامات الحصول على تصريح إشغال مؤقت للأراضي.