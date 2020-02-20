محمد بن راشد يكرم أوائل "صنّاع الأمل" اليوم

المصدر: وام

برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ينطلق اليوم حفل الدورة الثالثة من "صنّاع الأمل"، الذي سيقام في قاعة كوكا كولا أرينا في سيتي ووك بدبي، حيث سيكرم سموه أوائل أصحاب العطاء في الوطن العربي الذي ساهموا في صناعة التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم من خلال مشاريعهم الإنسانية التطوعية، وسط توقعات بأن يتخطى عدد حضور الحفل 12 ألف شخص من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وتتميز نسخة هذا العام من مبادرة "صناع الأمل" التي تنظم تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بتخصيص ريع الحفل الختامي لصناع الأمل للعمل الخيري والإنساني وذلك للمرة الأولى، حيث سيعود ريع الحفل إلى مشروع مستشفى البروفيسور مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب الخيري في مصر، مما يرسخ ثقافة العمل الإنساني والخيري في الوطن العربي، ويوحد جهود أكبر عدد من الناس لدعم مشروع عربي ذي قيمة إنسانية مشتركة.

واستقطبت دورة هذا العام من مبادرة صناع الأمل مشاركة قياسية بلغت أكثر من 92 ألف ترشيح لمبادرات مشاركة من 38 دولة؛ 15 منها عربية تصدرتها جمهورية مصر العربية، و23 أجنبية تقدمتها ألمانيا من حيث عدد الترشيحات التي غطت مختلف جوانب العمل الإنساني والخيري والتنموي والمجتمعي، سواء أكان أصحابها ينفذونها كأفراد أو كفرق تطوعية أو مؤسسات ومنظمات غير ربحية، بالاعتماد على مواردهم الشخصية أو على دعم محدود من خلال التبرعات المجتمعية.

وبلغت نسبة زيادة المشاركات في هذه الدورة حوالي 6% مقارنة بالدورة الثانية الماضية التي استقطبت أكثر من 87 ألف ترشيح وبنسبة حوالي 42% مقارنة بالدورة الأولى من المبادرة ..وبرز في الدورة الحالية للمبادرة بلوغ نسبة مشاركات المرأة 58% من مجموعة المبادرات المرشحة للقب صناع الأمل.

وتدخل مبادرة "صناع الأمل" هذا العام مرحلة جديدة في دعم العمل الإنساني لتكرس ريادة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال صناعة الأمل من خلال مشروع العام الإنساني، ضمن رؤية جديدة تنطلق من خلالها صناع الأمل إلى آفاق أشمل في العمل الإنساني عبر خلق حراك مجتمعي إزاء دعم مشاريع إنسانية ذات بعد عربي بحيث تسعى إلى تسليط الضوء على مشروع إنساني أو خيري ذي بعد عربي، يمس قطاعاً عريضاً من الفئات المعنية أو المستهدفة، وينطوي على نتائج بعيدة المدى، ويتم حشد أكبر جهد تبرع من نوعه في ترجمة حية للمسؤولية الفردية والمجتمعية والمؤسسية في دعم مبادرات إنسانية عربية مستدامة.

وقد أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ان المشروع الإنساني العربي الذي تم اختياره لهذا العام هو مستشفى البروفيسور مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب الخيري في مصر.

ويعتبر مستشفى البروفيسور مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب الخيري في مصر، المستشفى التخصصي الجديد من أكبر المؤسسات العلاجية من نوعها عربياً، من خلال كادر طبي مؤهل وتجهيزات ومعدات طبية وجراحية تعد الأحدث في العالم، حيث سيوفر المستشفى خدماته لعلاج مرضى القلب من كل أنحاء الوطن العربي مجاناً.

وسيجري المستشفى 12 ألف عملية جراحة سنوياً، 70 في المائة منها تستهدف الأطفال، كما ستستقبل العيادات الخارجية أكثر من 80 ألف مريض سنوياً، وسوف يتم تدريب أكثر من ألف طبيب وجراح مختص في أمراض القلب من خلال مركز التعليم والتدريب التابع لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، بحيث يكونون ضمن الكادر الطبي عالي التأهيل في المستشفى.

ويعد الدكتور مجدي يعقوب أحد أشهر جراحي القلب في العالم، وهو بروفسور مصري بريطاني، حيث أجرى أكثر من ألفي عملية زراعة وما يقرب من 40 ألف عملية قلب مفتوح.

وسوف يكون حفل صناع الأمل هذا العام هو الأضخم من نوعه، حيث سيشهد مشاركة أكبر عدد من النجوم والفنانين والمثقفين والإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي في العالم العربي بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني في دولة الإمارات.

ويحيي الفقرات الفنية والترفيهية لحفل صناع الأمل مجموعة متميزة من أشهر نجوم العالم العربي منهم المطربة نوال الكويتية والفنانة الإماراتية بلقيس والفنان الفلسطيني محمد عساف والذين يقدمون باقة من أجمل أغانيهم وأعمالهم الفنية.

ويشهد الحفل إطلاق أوبريت "صناع الأمل" من ألحان وإشراف الفنان العالمي ردوان RedOne، وهي الملحمة الغنائية التي يشارك بها أكثر من 50 فناناً ونجماً عربياً ونخبة من مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي، والعديد من الشخصيات الإعلامية والاجتماعية من مختلف الفئات.

ويكتسب حفل صناع الأمل هذا العام بصمة عالمية مميزة من خلال مشاركة الفنان الموسيقي العالمي ردوان RedOne بفقرة غنائية مميزة ..فإلى جانب شهرته كمغنٍ، يعد ردوان من أشهر المؤلفين والمنتجين الموسيقيين في العالم، حيث تعاون مع مغنين ومغنيات معروفين أمثال ليدي غاغا وجنيفر لوبيز ويوتو ونيكي ميناج وبيتبول وإنريكي إغليسياس ومارك أنطوني وآشر وغيرهم ..وقد رشح للعديد من جوائز "غرامي" الموسيقية الرفيعة ونال ثلاث جوائز منها.

ويعرف عن ردوان مساهماته الفاعلة في العديد من المبادرات الإنسانية والخيرية ..وفي العام 2011، أسس الفنان العالمي "مؤسسة 2101" 2101 Foundation، وهي مؤسسة غير ربحية ملتزمة بمساعدة الشباب المحرومين والأقل حظاً لتحفيزهم على تحقيق أهدافهم في الحياة من خلال الموسيقى والفنون والتعليم.

كما يشارك في الاحتفال بأبطال الأمل العرب المتوجين مجموعة من نجوم الوطن العربي من فنانين وممثلين وإعلاميين، من بينهم طارق العلي وقصي الخولي وأحمد حلمي ومنى الشاذلي وعمرو أديب، وأكثر من 140 صحفياً وإعلامياً يمثلون مختلف وسائل الإعلام العربية لنقل فعاليات الحفل الذي سيُبثّ عبر عدد من القنوات العربية، ومن خلال قنوات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مشاركة عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي من المؤثرين العرب، الذين يصل عدد متابعيهم إلى 50 مليون متابع ..وسوف تتخلل الحفل فقرات ترفيهية وكوميدية مميزة، وستكون هناك مفاجآت كبيرة للجمهور.

وتعد صناع الأمل أكبر مبادرة إنسانية من نوعها عربيا لتكريم أصحاب العطاء العاملين على مساعدة الفئات المحرومة والهشة في مجتمعاتهم ومحاربة اليأس ومعالجة أبرز التحديات التي تعوق التنمية في الدول العربية من خلال جهودهم الفردية والمؤسسية البسيطة والمحدودة دون التطلع إلى تحقيق أي ربح أو منفعة شخصية أو مادية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أطلق مبادرة صنّاع الأمل في العام 2017، حيث تستهدف المبادرة أي شخص أو فريق أو جهة لديهم مبادرة أو مشروع خدمي أو تطوعي في أي من المجالات التي تخدم أي فئة من فئات المجتمع بهدف الارتقاء بواقع الآخرين وتحسين جودة حياتهم.

واستقبلت الدورة الأولى من صنّاع الأمل مشاركة أكثر من 65 ألف صانع أمل بينما بلغت ترشيحات الدورة الثانية أكثر من 87 ألف مرشح ..ويتم تكريم صناع أمل في كل دورة بجائزة مقدارها مليون درهم لمساعدتهم في مواصلة مسيرة العمل الإنساني.