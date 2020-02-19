القرقاوي: رؤية محمد بن راشد تجمعنا ونحن قادرون على زرع الامل

المصدر: دبي_ ابراهيم توتونجي

قال معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل إن صناع الأمل وضيوفه يحتفون برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وهي ان الانسان لديه قدرة على صناعة الامل.

وقال مخاطباً حشد الفنانين والإعلاميين في الأمسية التي جمعتهم مع الدكتور مجدي يعقوب في دبي الليلة:" وجودكم معنا غدا مع 12 الف من المشاركين معنا هو شيء يحتفى به وبداية جيدة وكل واحد منا هو صانع أمل ونريد أن نرى شبابا إيجابيين في كل الوطن العربي".

من جهته قال سعيد العطر الأمين العام المساعد لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ان الفنانين الذين عملوا على أوبريت صناع الامل لم يتقاضوا أي أجر وكانوا يشعرون بالسعادة القصوى لتقديمهم إسهاما يدعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.

واستعرض تجارب شباب عرب من اليمن ومصر ودول أخرى وصفهم بأن لديهم طاقة أمل لا تنضب كذلك وصف الدكتور يعقوب بأنه الساحر الذي لا يكل أو يتعب من زرع الامل في كل مكان.

واجتمع ما يزيد على مائتي ضيف من نجوم الغناء والفن والإعلام العربي مساء اليوم في دبي قبل الحفل المنتظر غدا الذي يجمع 12 ألفاً من الجمهور في فعالية يعود ريعها لبناء مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لعلاج القلب بمصر.