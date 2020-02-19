الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً يصبح غائماً أحياناً مساءً على بعض المناطق الساحلية والجزر غرباً، والرياح خفيفـة إلى معتدلـة السرعة.

الرياح : جنوبية شرقية – شمالية شرقية، تصبح شمالية غربية / 18 إلى 30 كم/س تصل أحياناً إلى 40 كم/س على البحر.

الخليج العربي: خفيف - متوسط الموج .

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:33 الثاني عند الساعة 01:21 الجزر الأول عند الساعة 18:19 عند الساعة 05:16 بحر عمان: خفيف - متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:12 المد الثاني عند 08:05 الجزر الاول عند الساعة 14:06 الجزر الثاني عند الساعة 03:06

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 32 16 70 15 دبي 31 18 75 20

الشارقة 31 14 80 20

عجمان 31 17 75 25

أم القيوين 32 15 75 25

رأس الخيمة 32 12 85 25

الفجيرة 30 18 60 15

العين 32 17 50 20

ليوا 33 16 80 25

الرويس 30 16 85 30

السلع 31 15 80 25

دلما 25 18 75 35

طنب الكبرى 25 18 80 40

طنب الصغرى 25 18 80 40

أبو موسى 25 15 80 40